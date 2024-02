Põim Kama: Kaja Kallas jättis oma kõnes pinnase peaministri kohalt taandumise osas lahtiseks

Sellest on palju räägitud, et peaminister Kallase puhul on välispoliitiline ja sisepoliitiline roll esimese kasuks tasakaalust väljas. Aastapäevakõne oli suhteliselt tasakaalukas, selles pöörati tähelepanu võrdselt nii välispoliitikale ja julgeolekule kui sisepoliitilistele küsimustele. Võib-olla just see tasakaal tekitab mulje sisepoliitilise mõõtme tugevast rõhutamisest, sest oleme harjunud suurema välispoliitilise fookusega.