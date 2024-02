Enim torkavad silma kaks fotot. Suursaadik räägib, et fotograaf Pavlo Mazai oli Kiievis, kui lauspealetung algas. Pavlo ärkas 24. veebruari hommikul Kiievis plahvatuste ja sähvatuste peale. Sellest hetkest peale ta enam pikemat aega und ei saanud. Ta viis madratsi koridori. Mitte sellepärast, et väliskeskkonnast on raketiohu korral soovitatav olla kahe seina kaugusel, vaid ta lihtsalt eelistas nii, sest tema tavapärasest magamistoast oli saanud „unevaba tsoon“.