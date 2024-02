Kalev Stoicescu: kaitsetahe on Eesti riigi hapnik

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines riigikogu ees rohelises pusas, millel on kirjas: „Kaitsetahe“. Ta ütles, et Ukraina kontekstis tuleks rääkida pigem võidutahtest, sest Ukrainat rünnanud agressorit, Putini Venemaad, tuleb võita. Iga hinna eest. Tal on õigus, sest kaitsetahe sünnitab võidutahet, kui oma riik on suures hädaohus ja tuleb võidelda.