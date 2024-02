Martin Reisner: liitlasriikide juhtide suust kõlavad ohuähvardused üsna hirmutavalt. See pole üldse paha

Paljudele on kõhutunde pealt selge, mida tähendab kaitsetahe, ent ühise definitsiooni leidmine on kohati keerulisem ülesanne. Eesti uuendatud julgeolekupoliitika alustes on kaitsetahe defineeritud kui „indiviidi ja kogu elanikkonna väärtustele tuginev hoiak ja valmidus riigikaitses osaleda laiapindselt“. See tähendab, et kaitsetahe tähendab mõlemat nii hoiakut kui ka valmidust riigikaitses osaleda.