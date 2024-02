Linnaruume kujundav Aavo Kokk: ma ei karda autousklike pahameelt

Aavo Kokk (59) on kunagine ajakirjanduse tippjuht, üks Eesti maksusüsteemi vormijaid, kunstiraamatute autor, Tallinna Rotermanni kvartalit arendava US Real Estate’i endine tegevjuht. Linnaruumi kujundamise järjega on ta nüüd Tartus, kus veebruarist juhib südalinna kultuurikeskust. Keskust ennast veel olemas pole, ent visioon sellest, mis Tartu kesklinna peaks kerkima ning kuidas see võiks mõjutada linnaruumi laiemalt, on tal juba olemas.