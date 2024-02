Eesti riik ühendab meid kõiki, olgu argipäevade erimeelsused kuitahes sügavad. Oleme kõik koos ja laenates Toomas Kiholt – meist kõigist sõltub, kas Eesti jääb Eestiks. See ei ole pealesunnitud, vaid loomusunniline kohustus. Nagu suitsupääsukeste kohustus pesa ehitada ja järglased tiivakandjateks kasvatada.

See on Eesti mõte – et Eesti jääb Eestiks.