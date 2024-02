Zelenskõi nõunik Mõhhailo Podoljak: Vene armee on maitsnud verd ja kui ta Euroopasse tungib, siis ei peata teda keegi

24. veebruaril möödub kaks aastat päevast, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja algas suurim sõda Euroopa mandril pärast 1945. aastat. Kui sõja esimese aastapäeva paiku valitses läänes ning Ukrainas optimism, siis sõja teisel aastapäeval on kõik risti vastupidine: sanktsioonid pole Venemaad murdnud, nende sõjatööstus toimib ning Vene armee on esimestest lüüasaamistest teinud järeldused. Seevastu Ukraina kohal ripub määramatus: probleemid Ukraina varustamise ja toetamisega on süvenenud ning Ukrainas on tekkimas defitsiit inimestest, kes valmis oma maad kaitsma. Sõja algul oli neid palju, kuid tänaseks on paljud langenud või viga saanud ja tekkinud terav probleem, kes neid asendama peaksid. Nii ongi Ukraina ühiskonnas praegu esiteemaks mobilisatsioon.