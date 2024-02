„Peame vältima, et neid toetaval rahal oleksid vereplekid.“ Naisteadlasi premeeriv L’Oréal pole Venemaaga suhteid lõpetanud

Eestis on juba seitse aastat antud välja auhindu-uurimistoetusi „Naised teaduses“. Tegemist on L’Oréali ja UNESCO noorte talentide Baltimaade programmiga, mis toetab Balti riikide naisteadlaste professionaalset arengut. Selle kutsus Lätis ellu programmi patroon, Läti vabariigi president aastatel 1999–2007 Vaira Vīķe-Freiberga. Praegu korraldavad seda Läti, Leedu ja Eesti teaduste akadeemia ning UNESCO rahvuslikud komisjonid. Tegu on ainsa Baltimaade programmiga, mis toetab just naisteadlaste ametialast arengut ja neile oluliste eesmärkide saavutamist.