AASTA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina on suutnud vajadusel ka üksi tagada selle, mida temalt oodatagi ei osatud

Ukraina teab seda. Nagu ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg „Kui Ukraina lõpetab sõdimise, siis ta lakkab eksisteerimast. Kui aga Putin käsib langetada relvad, saabub rahu“. 73% ukrainlastest vastas veel sellel nädalal küsitlustele, et on valmis võitlema nii kaua kui vaja ning see protsent ei ole aastatega muutunud. Veelgi suurem protsent aga usub, et Ukraina võidab.