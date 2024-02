Ester Karuse aastapäevakõnedest: kes on valmis loobuma vahupiimaga kohvist, et kaitsta Eestit?

Eesti riigi sünnipäeval ei ole kohane keskenduda päevapoliitikale ja tänitamisele. Aga ometi jäi Kaja Kallas oma varasemale stiilile kindlaks. Reformierakonna juhatuses vastu võetud otsus olla oma retoorikas - just retoorikas, sest oma sisemusest on aastate jooksul kogunenud nipsakust keeruline välja tõugata - alandlikum ja mõistvam, ei olnud veel valitsusjuhile kohale jõudnud. Võimalik, et erakonna esimees puudus tollelt koosolekult.