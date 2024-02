SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa lootis sõja aastapäeva propagandas ära kasutada. Läks aga teisiti

Ukraina on varasemalt väliskülalistega korraldanud avalikke meediaüritusi valdavalt kohtades, kus Vene sõjaväelased ja politseiliste struktuuride liikmed on läbi viinud massilisi sõjakuritegusid. Nüüd otsustati tuletada meelde, et Ukraina armee on saavutanud Vene armee üle suuri võite ja kui anda Ukrainale tõhusat relvaabi, siis võidud jätkuvad. Itaalia peaminister rõhutaski, et Hostomeli lennuväli on Vene armee läbikukkumise sümboliks.