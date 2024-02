TULEVIKU EUROOPA | Klen Jäärats: kas Euroopa Liidus tohib ikka köhida?

Diplomaatide hulgas on laialt levinud kõnekujund kohast laua taga ehk kui sind ei ole laua taga, siis oled suure tõenäosusega roog menüüs. Praeguseski sõjas öeldakse tihti, et ei midagi Ukrainast ilma ukrainlasteta, kuid eks me taju hästi, et erinevalt saatusekaaslastest on meil õnnestunud õigel ajal teha õigeid valikuid, et see koht laua taga pälvida.