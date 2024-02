Urmo Soonvald: Venemaa hübriidsõja surmav mõju õitseb mõlemal pool piiri

Itaalia kunagine sõjateoreetik ja kirjanik Machiavelli on veendunud, et kodanikud nõustuvad oma valitseja või valitsuse eest võitlema ja surema ainult juhul, kui nad on rahul selle ühiskonnaga, milles nad elavad. Tema sõnul on suur vahe rahuloleva ja oma maine eest võitleva sõjaväe ja sellise sõjaväe vahel, kes on rahulolematu ja sunnitud sõdima ainult teiste inimeste huvide eest.