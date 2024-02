JUHTKIRI | Ukraina jääb püsima. Aga millise riigina?

Nüüd alahinnatakse Ukrainat taas, aga seda kipub tegema lääs. Vastasel korral panustataks märksa enam selle nimel, et Ukraina armee saavutaks lahinguväljal sõjalise võidu. Jah, relvatarned jätkuvad ja Euroopa võtab Ukraina toetamise üha rohkem enda õlule. Kes oleks paar aastat tagasi oodanud, et 28 miljardi euroga saab just Saksamaast Euroopa suurim Ukraina edusse panustaja?