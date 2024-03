ARVUSTUS | Miks hea inimene ei või end uputada?

Põlenud tikud on kellegi mõttetult elatud elud, mida „Tikkude“ peategelane Tolja (Indrek Sammul) korjab tikutopsi ega viska ära.

Noor valgevene dramaturg Konstantin Stešik, kelle näidendi „Tikud“ kandis Linnateatri väikesele lavale armastusega noor lavastaja Johan Elm, on absurditeatri usku ning püüab avada uue lehekülje selles ülikeerulises vallas. Olemuslikult eeldab absurdism, et me usume kõike toimuvat, kuid ei mõista seda, ei saa aru ei põhjustest ega ka tagajärgedest.