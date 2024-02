REPORTAAŽ | Aegade raskus koormas Berliini. Lätlaste võimas film tõi Berlinale kodule lähemale

Ei tule ehk üllatusena, et Berlinale on poliitiline filmifestival suurte süümehaavadega linnas. Geopoliitiline raskus koormas nii festivali kui ka Berliini ennast tuntavalt. Eriti võib-olla seepärast, et päev enne mu sinna jõudmist tapeti Aleksei Navalnõi. Kuigi ega vahet pole, sest Venemaa käitumine on patoloogiline ja igapäevaseks mureallikaks nii või naa.