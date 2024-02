Toomas Alatalu: Kreml liigub valimistele üle oponentide laipade

Iga diktaator on omaette nähtus. Nad erinevad üksteisest isegi edvistamises jõu ja säilinud energia näitamisel ning ka konkurentide kõrvaldamise võtetes. 73-aastase Mao Zedungi ujumine juulis 1966 Yangtse jões oli märguandeks, et Suur Tüürimees hakkab ise kurikuulsat Hiina kultuurirevolutsiooni ehk suurpuhastust juhtima. 70-aastase Putini viimaseks tervise näitamise numbriks oli 22. veebruaril tehtud lend raketikandja TU 160M teise piloodi kohal. Enne seda on ta teatavasti käinud Musta mere ja Soome lahe põhjas, torganud näo kumõssi täis kaussi, et hammastega raha kätte saada jne.