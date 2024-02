SÕJARAPORT | Teet Kalmus: sõja Venemaale viimine aitaks Ukrainal sõda võita

Sõjalise eksperdi Ivan Stupaki sõnul ei uskunud lääneriigid Ukraina võimesse Venemaale lahinguväljal vastu saada ja seetõttu anti Ukrainale relvastust, mis oli mõeldud peamiselt partisanisõja pidamiseks. Enne 24.02.2024 oli Ukraina armeel täpselt üks 155mm haubits ja see ka sisuliselt prototüüp. Ukraina juhid ei tahtnud lõpuni uskuda USA-lt saadud luureinfot, et Venemaa valmistub sissetungiks. Eriti suured küsimärgid on siiani Ukraina lõunaosa kaitsmise kontekstis, kus ei võetud sisuliselt midagi ette Krimmist lähtuda võiva ohu elimineerimiseks.