VÕITLEV SÕNA | Noor isamaalane: kliimaaktivistid ise ka ei tea, mida teevad

Arvatakse, et tänavatel protestida, suuri tootmisprojekte takistada või muuseumis maale tomatisupiga üle valada, on tõhus viis globaalset kliimapoliitikat mõjutada ning maailma päästa.

Suheldes eakaaslastega ja jälgides kasvõi valimisaktiivsust 18-24-aastaste kodanike seas, on märgata murettekitavat trendi: suurem osa noori ei huvitu poliitikast ega laiemalt ühiskonnas toimuvatest protsessidest. Võib tekkida ekslik mulje, justkui see osa noortest, kellele ümberringi toimuv korda läheb, on vaadetelt üsna ühele poole kaldu.