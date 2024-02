ARVUSTUS | „Näita värdjast Putinile selle lapse silmi.“ Viimased sõjakorrespondendid, kes jäid piiramisrõngasse

„Ma ei tea, kas peaksin jätkama filmimist või püüdma teda rahustada,“ ütleb ajakirjanik Mstõslav Tšernov oma sisedialoogi ajal, kui ta Venemaa pommirahe alguses loob Mariupolis esimese inimesega kontakti. Tollele memmele ütleb ta, et pole hullu, mingu too koju, venelased elamurajooni pommitama ei hakka. Mõni aeg hiljem satub ta naisega jälle kokku – too on, jumalale tänu, elus, kuid maja tal enam pole. Tšernov palub vabandust naiivse lubaduse pärast.