2027. aasta riigikogu valimised Eestis said valusaks näiteks, kuidas on võimalik rünnata demokraatlikke protsesse, kasutades kõigile kättesaadavaid tehnoloogilisi lahendusi. Valimistulemus demonstreeris Venemaa erakordset oskust maksimaalselt ära kasutada sotsiaalmeedia platvorme, et mõjutada inimeste taju ja käitumist. Strateegiliselt juhitud rünnaku peamine eesmärk oli õõnestada valimisprotsessi usaldusväärsust, külvata segadust ja konflikte ühiskonnas. See saavutati jahmatava efektiivsusega. Operatsiooni tagajärjel on riigi juhtimine tugevalt häiritud ja valimistulemuste üle on palju vaieldud. Kodanike usaldus oma riigi juhtide vastu on langenud enneolematult madalale.