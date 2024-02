Rootsi peaminister NATO-ga liitumisest: esimest korda 500 aasta jooksul on Põhjamaadel ühine kaitse

Ungari parlament ratifitseeris viimaks Rootsi NATO-ga ühinemise taotluse. Pärast uudise selgumist toimunud pressikonverentsil märkis Rootsi peaminister Ulf Kristersson, et Rootsi kaitsepoliitikas algab uus ajastu: „Esimest korda 500 aasta jooksul on Põhjamaadel ühine kaitse.“* Rootsi astub tema sõnul liitu alandlikult ja uhkelt ning soovib kaitset nii saada kui ka pakkuda. Tema sõnutsi pakub Rootsi NATO-le unikaalset kaitsevõimet nii maal, õhus, merel kui ka maa all. Nimelt toob Rootsi liitu Läänemere oludele kohandatud tipptasemel allveelaevad ja Gripeni hävituslennukid.