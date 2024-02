Eesti reaalsus on olnud see, et enamik kinnipeetavaid vabaneb vanglast karistuse viimasel päeval. Ideaalis võiks see tähendada seda, et neile on kinni istumise ajal teo eest kätte makstud, õiglus on jalule aidatud ning ehk on olnud ka vangistusel rehabiliteeriv ja uusi kuritegusid ennetav mõju.