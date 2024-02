Õnne Pillak: kas tõesti sai Ago Kõrgveele saatuslikuks eestikeelse arstiabi edendamine?

Kvaliteetne tervishoid on osa meie julgeolekust. Kui inimesed ei saa head arstiabi, suureneb ka nende rahulolematus riigiga. See on üks põhjus, miks tervishoiuteenuste pakkumine ja nende kvaliteet ei tohiks langeda poliitilise maadejagamise ohvriks. Ometi paistab, et Narvas on just nii juhtunud.