Küberrünnak, kaevandus või sõda. Maria-Ann Rohemäe teeb uudiseid, mida mõistaks ka ta vanaema

„Näib, et eestlased võtavad liiga kergesti välismaiseid väljendeid üle,“ tõdeb Maria-Ann Rohemäe. „Ei tea, kas seepärast, et eriti just noored vaatavad TikTokki ja YouTube’i ning üritavad matkida neid, kes on neile eeskujuks, ja keeleline osa käib selle juurde?“

FOTO: Kiur Kaasik | Delfi Meedia