Kaja Kallas lääne vägede Ukrainasse saatmisest: mõtleme kastist välja, mis võiks pöörde tuua

Muutunud on aga kõrgete otsustajate valmidus kuuldut tõsiselt võtta. „Inimesed on avatumad,“ tõdes peaminister. Ka teised Eesti välispoliitika tegijad tunnistavad, et Euroopa liidrite hoiakutes toimub parasjagu järgmine murrang. Venemaa pole nimelt muutnud oma eesmärke: Ukraina tuleb saada Kremli kontrolli alla ning NATO taandugu oma 1997. aasta eelsetesse piiridesse. Lääneriigid annavad kõrgel tasemel teada, et Moskva varitseb ka NATO-t ennast. Venemaa loodab, et aeg töötab tema kasuks ja Lääs väsib. Venelased tunnetavad initsiatiivi ja kurnamissõda Ukrainas ähvardab väljuda praeguse rinde piiridest, tuues Venemaa-NATO otsese konflikti veel lähemale.