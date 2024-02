Priit Sibul: iga mikroettevõtja pole pätt

Valitsus on võtnud endale pähe, et kõik mikroettevõtjad on tõenäoliselt pätid ning inimesed tuleb heaga sellisest jõledast tegevusest eemale peletada. Tegelikult tuleks kiita iga inimest, kes on endale suutnud ise sissetuleku tekitada. Ettevõtjale on parim kiitus see, kui riik laseb tal rahus tegutseda.