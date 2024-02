SÕJARAPORT | Teet Kalmus: puude lehte minek muudab Venemaa jaoks Luhanski oblastis pealetungi läbiviimise oluliselt keerulisemaks

Olukord rinnetel. Ukraina jaoks on kõige keerulisem olukord Avdijivkast lääne pool, kus Venemaa on edenenud lääne poole ja saanud enda kontrolli alla mitmed külad. Sõjalise eksperdi Aleksander Kovalenko sõnul soovis Venemaa mitte korrata Bahmutis tehtud viga, kus nad peale linna enda kontrolli alla saamist ei loonud lääne poole enda kontrolli all olevat puhvertsooni, mis võimaldas Ukrainal minna Bahmutist lõuna pool küllaltki edukale vastupealetungile ning mingil hetkel oli Venemaa jaoks õhus oht, et Ukraina võib läbi lõigata tee, mis ühendab Bahmutit ja Horlivkat.