Esmalt hakkas Repsi ristküsitlema prokurör Kadri Väling, kes küll algatuseks möönis, et Reps on kaitsjate mitu istungipäeva kestnud küsitlusvoorudes jõudnud põhjalikult oma ministrikarjäärist rääkida. „Aga mul on siiski mõningad küsimused,“ avas Väling küsitluse.