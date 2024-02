Tõnis Lukas: koolikohustuse ea tõstmine on hea - aga seda ei saa rahastada kutsekoolide õppemaksu arvelt

Õppimiskohustusliku ea tõstmine nii, et see hõlmab ka 17-aastasi, annab tõesti võimaluse hoida kõiki noori kauem haridussüsteemis ja kontrollida nende arenguteed ka pärast põhikooli lõpetamist. Kui enne piisas põhikooli lõpetamisest, siis nüüd tuleb ikkagi kusagil õppimist jätkata vähemalt 18-aastaseks saamiseni. Vajadus selleks on olemas, sest lisaks põhihariduseta noorte varasele koolist eemale jäämisele, keda nüüd jõuaks ehk enne 18. sünnipäeva kuidagi ikkagi põhikoolitunnistuseni vedada, on probleem ka selles, et põhikooli küll lõpetanud, kuid siis õppimisest kõrvale jäänud noored ei ole veel küpsed tööturul osalemiseks. Kui eakaaslastest maha jäädakse, ei ole neid enam kerge ka hiljem koolirajale tagasi tuua.