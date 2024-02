„Tulime kuulama Mozartit, aga avastasime Tõnu Kõrvitsa“

Tõnu Kõrvitsa looming lummab publikut

Poska sõnul paneb ta programmi kokku ideede baasil, kuid kuidas see toimib, selgub alles kontserdil. „Nii tore on näha, et see kava töötab hästi, kuigi teosed on väga erinevad. Soovisin Mozarti „Reekviemi“ kõrvale teost, mis näitaks kammerkoori teisest küljest.“ Poska sõnul tuleb „Kreegi vihikut“ esitades välja teine laulukultuur ja teised värvid ning kava terviku tekitavad vaimulikud tekstid.

Muusikuid ühendab fokuseeritus, distsipliin ja hea ettevalmistus

Ta leiab, et nii Flandria ja Eesti kui ka nende orkestri ja meie koori vahel on palju seoseid. Tema sõnul ühendab neid fokuseeritud, distsiplineeritud tööle keskendumine ja hea ettevalmistus ning tahe ja avatus alati edasi minna. „Imetlen Eesti Filharmoonia Kammerkoori puhul seda, et kuigi nad on teadlikud oma renomeest ja kõrgest tasemest, on neil alati respekt muusika vastu. Nad on avatud, ei jää loorberitele puhkama ja soovivad teha alati paremini. Selline mõtteviis ning muidugi ka fantastilised hääled, eesti kõla – need tagavad kvaliteedi,“ ütleb Poska.