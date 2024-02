Automuuseumi asutaja: isegi muuseumiautod lähevad automaksu alla

Alates Eesti Vabariigi taassünnist on avatud palju erinevaid muuseume ja ajalugu säilitavaid kollektsioone, mis on kõik olulised ajaloo säilitamisel. On huvitavaid talumuuseume, restaureeritud mõisasid, meremuuseum, jalgrattamuuseum, raudteemuuseum jne. Kõiki neid on inimesed teinud ja arendanud suure pühendumisega, suurte kulutustega. Meil ei ole siin Egiptuse püramiide, mida säilitada ja mis tooks huvilisi meie maale. Aga nagu eelpool öeldud, on meil palju huvitavaid muuseume ja see on üks turismimagnet, mis toob siia palju kõikvõimalikke turiste ja külastajaid laiast maailmast.