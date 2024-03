Vabariigi aastapäeva kontsert. Peied või pidupäev?

Jaan-Eik Tulve juhatab Vox Clamantise koori. Tulve sõnul on aastapäevakontsert just niisugune nagu elu meie ümber: habras, õrn, pühalik, rõõmus, nukker, intiimne, vahel ka valus.

„Kõik läks nii uinutavaks, et mu pulsikell arvas, et ma olen surnud.“ „Peielauad on selle kõrval reeglina päris lõbusad.“ „Ainult kolm peotäit mulda oli veel puudu.“ Need on mõned näited inimeste reageeringutest vabariigi aastapäeva kontserdile. Ühismeedia kihas kommentaaridest, Jaan-Eik Tulve lavastatud kontserdile heideti ette liigset nukrameelsust, morbiidsust ja religioossust.