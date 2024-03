Michel Houellebecq, jõhker romantik

„Mul on aeg lõpetada.“ Need on tänavu veebruaris 68-aastaseks saanud kurikuulsa prantsuse kirjaniku Michel Houellebecqi vastse romaani „Häving“ lõpus leiduva tänuavalduse viimased sõnad. Küllap kinnitaks iga tohter, et kõrva-nina-kurguvähk ohustab kõige rohkem Houellebecqi-suguseid eluaegseid ahelsuitsetejaid. Prantsuse kirjanduse enfant terrible pole sageli vaevunud isegi mitte pildi peale jäämiseks sigaretti hambust võtma hoolimata sellest, et aeg, mil suitsetamist peeti glamuurseks, on ammugi möödas. Kellelegi meeldida on tõepoolest viimane asi, mida ta püüaks. Seda enam, et ta teab: teda armastatakse või vihatakse niikuinii, vahepealseid variante lihtsalt ei ole.