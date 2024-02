Jüri Ratas: kuidas aitab raha tulekule Eestisse kaasa konsulaadi sulgemine hiiglasliku majandusega Californias?

Mõned aastad tagasi tehti mulle tugevat selgitustööd, et kui oluline on avada Eesti konsulaat USA läänerannikul. Minu küsimus toona oli, miks see on oluline ja kus kandis läänerannikul? Vastus oli, et oluline on ta seetõttu, et läänerannikul elab päris suur eestlaskond ja see kasvab just eeskätt noorte inimeste arvelt.