FOTOD | Eesti kunstniku skulptuurid troonisid Pariisi moe-show’l

Aastakümneid Soomes elava ja tegutseva Jaanisoo sõnul võttis Rootsi moebrändi Acne Studios üks juhte Jonny Johansson kuu aja eest ühendust sooviga talt 28. veebruariks toimuva show tarbeks midagi moelavale tellida. „Aga ma vastasin, et ei jõua nii kiiresti, moemaailm töötab väga kiiresti,“ kommenteerib Jaanisoo. Seejärel aga teatas Johanson, et pole hullu, nad kontakteerusid Kumuga, kelle püsikollektsiooni on toolid 2007. aastast kuulunud ja kes andis nõusoleku nende kasutamiseks. Jaanisoo sõnul tuli see talle üllatusena, sest Kumu ei maininud talle selle kohta midagi. „Midagi dramaatilist siin polnud, aga nad oleksid võinud lihtsalt mainida, järgmine kord saadavad ei teagi, mis asutusse,“ räägib ta.