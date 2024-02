Urmas Reinsalu: Putini kõne toimumine 24 tundi enne Aleksei Navalnõi matust on sümboolne

Putini valimiskampaania on sõda, parlamendikõne oli valimislubaduste tutvustamine, kus lubati venelastele maad ja ilmad kokku. Putin suurustas, et Venemaa majandus on juba Euroopa kõige suurem (tegelikult on see allpool Saksamaad, Prantsusmaad ja Ühendkuningriiki). Selle, et Venemaa SKP on inimese kohta maailmas 72. kohal, ta jättis targu mainimata.