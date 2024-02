Vadim Štepa Putini kõnest: venemaalased ei usalda reaalsust, aga armastavad muinasjutte

Otsustades tema pöördumise teise poole kohta ootab venemaalasi peagi just selline „imeilusa tuleviku Venemaa“, millest unistas tapetud Aleksei Navalnõi. See on kaasaegne riik kõrgelt haritud, õnnelike ning tervete inimestega, kus õitsevad ka kõige kaugemad regioonid ning kus kõikjale on ehitatud tehisarul tuginevad digitaalplatvormid.