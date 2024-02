Anastassia Kovalenko-Kõlvart: obstruktsioon automaksu vastu on legitiimne

On täiesti tavapärane, kui sadade muudatusettepanekutega seistakse mõne konkreetse, suurte majanduslike mõjudega eelnõu vastu. Seda on alati tehtud. Näiteks Reformierakond esitas lasterikaste perede hüvitise eelnõule 2000 sisutühja muudatusettepanekut nii, et silm ka ei pilkunud. Tulemuseks oli see, et eelnõu jäi vastu võtmata.