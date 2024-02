Igor Gretski: Putin rõhutas oma kõnes, et sõda toob Venemaa elanikkonnale märkimisväärset kasu

Putin rõhutas oma kõnes, et sõda toob Venemaa elanikkonnale märkimisväärset kasu. Ta trikitas tohutu hulga lubadustega suurendada sotsiaalkulutusi, tõsta avaliku sektori töötajate miinimumpalka ja palku. Samuti tegi ta ettepaneku pikendada ja laiendada programme, mis pakuvad vene peredele eluaseme ostmiseks soodustusi. Kreml ei püüagi viia inflatsiooni tagasi Vene Föderatsiooni keskpanga seatud 4% sihttasemele. On selge, et sõja ajal ei ole Putini prioriteet mitte inflatsiooni tõkestamine, vaid majanduskasvu säilitamine.