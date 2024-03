Pussy Rioti liige: ärge hakake Navalnõi surma tõttu uskuma, et Putinit ei saa peatada

See on mõeldud märguandena – me tapsime teist kuulsaima, me võime tappa ükshaaval kõik Venemaa poliitvangid, kõik, kes on Putini ja sõja vastu. See on Putini märguanne läänele – ärge puutuge meid; me hävitame venelased, kes ei ole meiega ühel meelel, ning pommitame ja tapame ukrainlasi. Mida te saate vastuseks teha? Olla sügavalt mures.