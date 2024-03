Sten-Patrick Kreek: avalik varjumisvõimalus on sõja ajal juba 10-l protsendil elanikkonnast

Hädaolukorra seaduse muutmisega on plaanis sarnaselt Soomega seada ehitatavatele hoonetele varjumiskoha ehitamise nõue. Soome näite puhul on eluhoonetel, mille brutopind on üle 1200 m2, nõue rajada hoonesse ka varjend. Erinevate analüüsidele ja praktikatele tuginedes mõjutab sellise nõude kehtestamine ehitushinda vaid 1-2% ning tavaolukorras on võimalik ruume kasutada ka muudeks tegevusteks. Näiteks päästeameti taotlusvooru mitmes projektis planeeritakse korda tehtud ruume kasutada näiteks ka korteriühistute koosolekuteks. Oluline on ainult see, et ruume oleks võimalik suhteliselt kiirest muuta varjumiseks sobivaks.