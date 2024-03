Tapvate nitaseenide käitleja: „Sellest ainest ei saa enam loobuda“

Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris, kuidas just nitaseenide tõttu on narkosurmade arv hüppeliselt kasvanud – kolme aastaga on üledoosisurmade arv kolmekordistunud. 2021. aastal suri üledoosi tõttu 39 inimest. Kui 2022. aastal jõudsid Eestis müüki nitaseenid, kasvas üledoosisurmade arv 80-ni. Ligi kolmandik neist oli seotud nitaseenidega.