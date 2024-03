Ühe pädevaima ohvitseri Veiko-Vello Palmi peletab kaitseväest poliitikute näidatud punane kaart

Suursaadik ja välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et suuresti tänu Palmile on Eestil praegu reaalne kaitsevõime, mitte pelk paberile joonistatud armee. „Paljuski just tänu Palmile on liitlaste seotus Eesti kaitsega täna reaalsus, mitte vaid kõnedes kõlav ideaal. NATO idatiiva kaitsehoiak, meie oma sealhulgas, on Palmi nägu,“ kirjutas varem ka kaitseministeeriumi kantslerina töötanud Vseviov sotsiaalmeediaplatvormil X.