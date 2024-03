VASTULAUSE | Aleksei Jevgrafov: Ago Kõrgvee väljavahetamine ei ole poliitiline otsus

Esmalt tahan ümber lükata Narva haigla nüüdseks endise juhi Ago Kõrgvee põhilise argumendi, et haigla nõukogule oleks kuidagi vastumeelne eestikeelne ja eestimeelne suhtumine tööprotsessi. See on täiesti vale! Narva on Eesti linn ja me aitame igati kaasa töötajate eesti keele õppimisele ja õpetamisele. Rahvus- ja keelepõhist lähenemist kasutas oma kommentaarides ka Narva endine linnapea Katri Raik, kes on hästi kursis, et kui sisulised argumendid puuduvad, siis Eesti-Vene vastasseis sobib Keskerakonna ründamiseks suurepäraselt.