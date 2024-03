NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Moskva plaanib ajaloo kalleimat infooperatsiooni Maidan-3

Navalnõi mälestuseks lillede toomine jätkus veel hiliste õhtutundideni ning vahepeal kostis suure rahvahulga skandeerimist „Navalnõi“, „Ei sõjale“ ja „Ukrainlased on head inimesed“. Tuhanded inimesed tänavatel on see, mida „värvilisi revolutsioone“ kartev Putin pelgas ilmselt kõige rohkem. Need inimesed tekitavad järgmise elava videotõendi sellest, et mitte kõik ei ole Putini poolt, nagu Kreml proovib tõestada.