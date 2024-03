VENE MEEDIA PÄEVIK | Macron tuletas Venemaale meelde, kelle käes on Euroopas sõjaline ülemvõim

Lühidalt on Kremli propagandistid veennud ligi 20 aastat oma Vene kaasmaalasi selles, et NATO blokk pole midagi tõsist ning vajaduse korral põrmustab vapper Vene armee nad pihuks ja põrmuks ning jõuab esimese kolme päevaga Berliini. Järgmise kolme päevaga aga juba Pariisi, millele järgneb võidukas marss Londonisse. Enne seda pühitakse aga need linnad maakeralt Vene tuumarakettide löökide abil.