JUHTKIRI | Saksamaa peaks Kremli alanduse peale nimme Tauruseid saatma

See, et niisuguseid kõnelusi ei peeta turvatud sidekanalite, vaid WebExi platvormi kaudu, ütleb muidugi nii mõndagi selle kohta, kui tõsiselt Saksamaal Venemaa võimetesse suhtutakse. Aga Venemaa otsus just see kõnelus avalikuks teha ütleb väga palju ka selle kohta, et Kreml on seal arutatu pärast mures.