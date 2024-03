Eva Koldits: kui räägime elust ilma surmata, siis me ei räägi elust

Eva Koldits ja Helena Lotman mängivad Eeva Mägi uues filmis „Mo Mamma“ plahvatusohtlikesse suhteseisunditesse sattuvaid ema ja tütart, kelle lahingute sütik on hääbuva vanaema lugu. Kohati suisa üle ääre pulbitsevad vastasseisud tekitavad võõristust, kuid veel enam äratundmist – see on otsekui paljude emade-tütarde võitlustanner. Režissöör pani filmile sellise pealkirja, et teha kummardus omaenda Saaremaa vanaemale Helga-Niina Kukele, kellest tehtud dokumentaalkaadrid on samuti filmi osa. Dokumentaalsust jagub ka filmi tausta, mis räägib režissööri suhetest oma ema, tuntud advokaadi Maria Mägiga.