Uuring: Eesti elanikud tunnevad, et Ukraina sõda on lõhkunud kogu turvalise maailma, milles seni elanud oleme

Üleminek eestikeelsele haridusele, mitte-eestlaste osalemine riigi juhtimises, võrdne ligipääs haridusele ja töökohtadele, Ukraina sõja mõju isiklikule elule, kaitsetahe, enda tundmine osana Eesti ühiskonnast – need on vaid mõned märksõnad, mida kajastatakse äärmiselt põhjalikus ja mahukas, kultuuriministeeriumi tellitud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringus (EIM), mida täna esitleti. Uuringu tarbeks küsitleti nii püsielanikke kui ka uussisserändajaid. Viimaste seas olid ka rahvusvahelise kaitse saajad. Tegemist on kaheksanda sarnase uuringuga – esimene selline tehti 2000. aastal.